Un automobiliste violent et armé arrêté dans le secteur d'Oppède

Les gendarmes ont interpellé un homme de 27 ans qui venait de tirer sur un automobiliste avec qui il avait eu une altercation. Les faits se sont déroulés à Maubec et dans le secteur d'Oppède. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver l'arme, une cagoule et un stock de cartouches.

Un homme de 27 ans a été interpellé ce mardi par les gendarmes à Oppède pour des faits de violences et de menaces avec armes. Après une altercation avec un automobiliste à Maubec, le suspect a dans un premier temps poursuivi sa victime jusque sur le parking d'un supermarché à Coustellet. Il lui casse et lui arrache son rétroviseur.

Après être rentré chez lui, il revient à la charge, change de voiture, prend une arme et met une cagoule. Il retrouve sa victime et lui tire dessus. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs découvrent l'arme, 57 cartouches à blanc, et la cagoule. L'auteur des faits a déjà été inquiété pour vols, vols avec armes trafic de stupéfiants, et enlèvement.

Il devrait être jugé en comparution immédiate à Avignon ce mercredi.