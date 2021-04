Un Avignonnais porte plainte contre AstraZeneca et l'Etat après plusieurs thromboses

Un Avignonnais porte plainte contre le laboratoire AstraZeneca et l'Etat français. 48 heures après avoir été vacciné avec le vaccin d'AstraZeneca par son médecin traitant le 11 mars, François Teychené a été hospitalisé pour un infarctus déclenché par plusieurs thromboses.

Multi-thromboses 48 heures après la première injection d'AstraZeneca

Deux jours après la première injection le 11 mars, François Teychené s'est réveillé avec "du mal à respirer et des douleurs thoraciques de plus en plus importantes comme les gens qui font des infarctus". François Teychené connait bien ses symptômes car il a déjà fait deux infarctus. Il confie qu'il souffre également de la maladie de Verneuil.

Après l'intervention chirurgicale, il discute avec le chirurgien. L'Avignonnais est encore ému lorsqu'il se souvient de cette conversation. "Le chirurgien m'a expliqué qu'il a effacé un premier caillot avec une obstruction de la coronaire gauche. Sur la coronaire droite, de nouveau un thrombus à 100%. Un troisième thrombus était en train de se créer" rapporte François Teychené. "Le chirurgien m'a dit que j'ai vraiment eu de la chance car si j'étais arrivé plus tard, il n'aurait rien pu faire pour moi".

Plaintes contre le laboratoire AstraZeneca et l'Etat

François Teychené porte plainte contre l'Etat Français pour non assistance à personne en danger et contre le laboratoire AstraZeneca pour mise en danger de la vie d'autrui. Après ses multi-thromboses, il demande "qu'on arrête en France la vaccination avec ce vaccin. Les stocks d'AstraZeneca, il faut les brûler pour s'en débarrasser".

Grève de la faim et plainte à venir contre Emmanuel Macron

François Teychené demande que "des prises de sang soient effectuées sur toutes les personnes vaccinées avec AstraZeneca pour rechercher tous les risques". L'Avignonnais menace d'entamer une grève de la faim dans quelques jours et de déposer plainte contre Emmanuel Macron : "Monsieur Macron, je veux que vous arrêtiez cette vaccination".

Après une brève suspension en mars, le vaccin d'AstraZeneca a reçu un nouvel avis favorable des autorités sanitaires. Il est désormais recommandé aux personnes âgées de plus de 55 ans. Lors de la conférence de presse de jeudi, le ministre de la santé a voulu rassurer en disant que les effets indésirables graves sont très rares. C'est 5 cas environ pour 1 million de personnes vaccinées". En France plus de 50.000 personnes ont été vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca