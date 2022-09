Un avion Clermont-Paris obligé de faire demi-tour après un incident

Ce vendredi matin, le vol Air France 7751 reliant Clermont à Paris Charles-de-Gaule, a été contraint de retourner à Clermont en urgence. En cause, une odeur de fumée dans le cockpit de l'appareil. Il n'y a aucun blessé parmi les 64 passagers et les quatre personnels navigants.

Plus de peur que de mal ce vendredi matin pour le vol Air France 7751. Alors qu'il venait de décoller de Clermont en direction de Paris Charles-de-Gaule, l'avion a dû faire demi-tour et se poser à Clermont. En cause : une odeur de fumée sentie dans le cockpit.

La préfecture a donc déclenché le plan Orsec et prépositionné des moyens à l'aéroport : 24 sapeurs pompiers, sept engins, et une équipe du SMUR. L'avion a pu atterrir sans encombre et il n'y aucun blessé parmi les 64 passagers et les quatre personnels navigants.

D'où vient cette odeur ? Il pourrait s'agir d'un reste de savon sur l'un des moteurs.