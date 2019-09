Un avion de chasse belge s'écrase dans le Morbihan : ce que l'on sait

L'appareil, un F16, qui effectuait un vol d'entrainement est tombé entre Landaul et Pluvigner. Le pilote et le co-pilote de l'avion de chasse ont réussi à s’éjecter de l'appareil.

Pluvigner, France

L'alerte a été donnée vers 10h30, ce jeudi. Un avion de chasse belge s'est crashé dans le Morbihan, entre Landaul et Pluvigner, au lieu-dit Guernic, à proximité de la départementale 16. Cet avion avait décollé de Florennes (Belgique) et se rendait à la base aéronautique navale de Lann-Bihoué (56) pour se ravitailler en carburant.

Les deux personnes à bord ont réussi à s’éjecter

Selon le premier bilan, l'appareil, qui effectuait un exercice militaire, n'était pas armé. Le pilote et le co-pilote ont réussi à s'éjecter de l'appareil, avec leurs parachutes, avant que l'avion ne s'écrase. L'un des deux était suspendu à une ligne haute tension, il a pu être dégagé . Tous les deux sont en état "_d'urgence relativ_e". Un important dispositif de secours a été déployé, avec des pompiers et des gendarmes de tout le département du Morbihan. Le préfet du département a activé le COD, le centre opérationnel départemental. C'est un outil de gestion de crise à disposition du préfet qu’il active quand un événement majeur a lieu dans son département. Il rassemble l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, la police et la gendarmerie nationales, les services de l'Etat concernés et les représentants des collectivités.

Un périmètre de sécurité de 500m a été mis en place autour du site du crash aérien et les forces du groupement de gendarmerie départementale du Morbihan sont sur place pour sécuriser la zone. 40 sapeurs-pompiers et 20 engins de secours du SDIS du Morbihan sont mobilisés sur le site . Environ 8 maisons et 15 personnes ont été évacuées. L'une des habitations a été touchée par l'aile de l'avion qui a défoncé une partie de la toiture. Une de ses résidentes était à l'intérieur lors de l'impact. Sur place, les plus proches voisins aperçoivent un nuage de fumée noire et certains ont entendu une importante déflagration. On entend aussi des avions survoler la zone.

Plus d'informations à suivre.