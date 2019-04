Un avion de tourisme disparaît des radars dans le Sud-Drôme, le pilote avait fait demi-tour

Les gendarmes sont partis à la recherche d'un avion de tourisme avec quatre personnes à bord dimanche matin. Il avait disparu des écrans radars dans le secteur de Montjoyer. Finalement plus de peur que de mal, il avait fait demi-tour.

Drôme, France

Un avion de tourisme parti de Villefranche-sur-Saône avec quatre personnes à son bord a disparu en même temps de deux radars différents, dimanche matin, au-dessus de la Drôme. Les autorités ont craint un crash et ont déclenché le plan Sater, le plus haut niveau d'alerte pour l'aviation. Des recherches avec cinquante gendarmes ont eu lieu dans le secteur de Montjoyer, dans le Sud-Drôme.

Finalement, le pilote avait simplement fait demi-tour à cause d'un problème technique. L'avion a réussi à revenir se poser à Villefranche-sur-Saône et les passagers sont sains et saufs.