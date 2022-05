Un avion de tourisme s'est posé en urgence dans un champ à Aizenay

Ils avaient prévus d'aller à l'île d'Yeu, mais ils ont fini dans un champ d'Aizenay. Un avion de tourisme a eu une avarie au niveau du moteur ce samedi matin. En plein vol, le pilote a réussi à garder son sang-froid et s'est posé dans des cultures de céréales, alors qu'il n'a que 25 ans. Une maîtrise impressionnante de l'engin, et surtout, lui et son passager vont bien. Ils ont été pris en charge par les pompiers sur place avant d'être emmenés au Centre Hospitalier Départemental de la Roche-sur-Yon pour des contrôles de routine.

Une section spéciale de la gendarmerie aérienne de Nantes a été saisie pour faire toute la lumière sur cet incident. Dans le champ, une entreprise spécialisée a été mandatée pour retirer la carcasse de cet avion de tourisme.