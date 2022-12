Un avion-école de l'armée s'écrase près de Saint Jean d'Angély

L'exercice se termine en crash... un avion-école, parti de la Base aérienne 709 de Cognac, s'est écrasé à l'est de Saint Jean d'Angély ce vendredi, vers 13h. Heureusement, il n'y a pas eu de victime. L'instructeur et son élève pilote effectuaient un "test de manoeuvrabilité", en l'occurence "un exercice de départ en vrille". Les pilotes doivent reprendre le contrôle de leur avion. On ne sait pas pourquoi, mais ça n'a pas été le cas.

ⓘ Publicité

Un saut en plein vol

L'instructeur et l'élève pilote ont du s'éjecter en plein vol. Ils ont utilisé leurs parachutes. Ils s'en sont sortis indemnes. L'avion, un GROB 120, s'est écrasé dans une zone non habitée, près de Saint Jean d'Angély.

Des enquêtes "techniques et judiciaires sont ouvertes pour faire la lumière sur les raisons de cet accident", selon le ministère des armées.