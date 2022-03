Un avion italien intercepté par un Mirage 2000 au-dessus de Toulon

En 2021, l'armée de l'Air et de l'Espace a réalisé 170 interventions de ce type (photographie d'illustration).

Un avion léger a été intercepté ce mercredi matin, vers 10h30, au-dessus de Toulon par un Mirage 2000, annonce sur son compte Twitter l'armée de l'Air et de l'Espace. L'appareil est entré dans le ciel français, sans respecter plusieurs règles. Il n'avait ni plan de vol, ni contact radio et a survolé des "zones interdites", précise encore l'armée de l'Air et de l'Espace.

L'avion, appartenant à une école italienne de formation au pilotage, a été arrêté par un Mirage 2000 qui l'a escorté jusqu'à l'aérodrome d'Aix - Les Milles. Il s'y est ensuite posé sous la surveillance d'un hélicoptère Fennec.

Le pilote de l'engin a été interpellé vers 12h par la police du ciel, précise encore l'armée de l'Air et de l'Espace, habituée à ce type d'intervention. L'an passé, il y en a eu 170.