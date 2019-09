Un avion militaire F16 belge s'écrase dans le Morbihan

Pluvigner, France

Un avion militaire de type F16 s'est écrasé ce jeudi matin vers 10h à côté de Pluvigner au lieu dit Guernic le long de la Départementale 16, proche de la voie ferrée, en direction de Landaul.

Les deux pilotes sont vivants. Ils ont pu s'éjecter avec leurs parachutes avant le crash. Les pompiers ont dû intervenir pour dégager l'un des deux suspendu à une ligne à haute tension.

L'avion participait à un exercice.

Un important dispositif de secours a été déployé, avec des pompiers et des gendarmes de tout le département du Morbihan.

Sur place, les plus proches voisins aperçoivent un nuage de fumée noire et certains ont entendu une importante déflagration. On entend aussi des avions survolés la zone.

Le préfet du Morbihan a activé le centre opérationnel départemental.

Plus d'infos à suivre.