Atterrissage d'urgence à Biscarrosse : le corps du co-pilote retrouvé, la piste du suicide privilégiée

Les faits se sont produits sur la plage du centre d'essais de missiles des Landes, entre Mimizan et Biscarrosse - Photo d'illustration

L'enquête avance au lendemain d'un atterrissage d'urgence d'un avion de tourisme mardi à Biscarrosse (Landes) : ce mercredi 25 août le corps du co-pilote de 32 ans a été retrouvé sur la plage entre Biscarrosse et Mimizan et l'hypothèse du suicide est privilégiée. L'homme s'est jeté de l'avion en plein vol après un "épisode délirant" selon le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Dans la foulée le pilote a réussi à poser son avion sur la plage du centre d'essais de missiles des Landes, entre Mimizan et Biscarrosse. C'est près de là que le corps du co-pilote, rejeté par l'océan, a été retrouvé ce mercredi à 9 heures.

Le co-pilote voulait faire écraser l'avion en plein océan

C'est l'audition ce mercredi du pilote du bi-place qui a permis d'éclaircir les faits. L'homme a expliqué aux enquêteurs que son co-pilote avait, en plein vol, soudainement tenu des propos incohérents et évoqué son souhait de précipiter l'avion vers la mer. "Une sorte de lutte" a éclaté dans l'avion pour prendre les commandes de l'appareil au-dessus du bassin d'Arcachon, explique Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan. Le co-pilote a réussi à faire faire un demi-tour à l'avion, prenant la direction de Biarritz. C'est alors que le pilote, dans le secteur de Biscarrosse, a pris la décision de procéder à un atterrissage d'urgence. Mais l'élève co-pilote a expliqué qu'il allait sauter de l'avion en plein vol.

C'est ce qui s'est produit : "A proximité de la côte, à une centaine de mètres d'altitude, l'élève a ouvert le cockpit et s'est jeté à l'eau" précise le procureur Olivier Janson. Le saut a été fatal et le cadavre de l'homme a été retrouvé ce mercredi lors des recherches.

La victime est un homme de 32 ans, il vivait à La Rochelle (Charente-Maritime). Quant à l'homme qui pilotait l'avion, âgé de 62 ans, il s'agit d'un aviateur chevronné, ancien pilote d'Air France.

L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens de Biarritz.