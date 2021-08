Un avion privé atterrit en urgence sur la plage à Biscarrosse, le co-pilote porté disparu en mer

Un avion a atterri en urgence sur la plage du Centre d'essai de missiles de Biscarrosse aux alentours de 17h00 ce mardi 24 août. C'est le chef-pilote qui a réussi à reprendre les commandes de cet avion de tourisme du club Aquitaine hydravions de Biscarosse. L'appareil était en perdition.

Selon les premiers éléments de l'enquête, une mésentente sur la trajectoire de vol entre le pilote expérimenté et le passager co-pilote de 32 ans pourrait être à l'origine de l'accident. La gendarmerie en charge des transports aériens de Biarritz, qui est intervenue sur place, évoque la piste du suicide. En effet, l'élève co-pilote aurait tenté de prendre les commandes et de piquer vers l'océan pour se suicider. Au moment où le pilote expérimenté reprend in-extremis les commandes, c'est alors que le co-pilote décide de se jeter de l'avion, à une altitude comprise entre 60 et 100 mètres de l'océan.

Il est pour l'heure introuvable. D'importants moyens, un hélicoptère Caracal de la base militaire de Cazeaux et une vedette de la SNSM, sont déployés au large de Biscarrosse pour le retrouver. Le pilote instructeur serait lui, indemne.

Plus d'informations à venir.