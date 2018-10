Un Boeing 737 de la compagnie Lion Air s'est crashé en mer, ce lundi matin, au large des côtes indonésiennes. Il y avait à bord de ce vol interne 189 passagers et membres d'équipage.

Les autorités indonésiennes ont annoncé ce lundi matin le crash d'un avion de la compagnie Lion Air. Le Boeing 737 s'est abîmé en mer, au large des côtes, peu après son décollage de Jakarta. L'appareil avait demandé à revenir à l'aéroport de la capitale indonésienne avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien. L'avion était à destination de Pangkal Pinang, une ville de l'île de Bangka, au large de Sumatra.

189 personnes à bord

L'avion transportait 189 personnes, passagers et membres d'équipage compris. Il y avait 178 passagers adultes, un enfant, deux bébés ainsi que deux pilotes et six personnels de cabine.

Les recherches ont commencé pour retrouver les corps des victimes et d'hypothétiques survivants de ce crash. La zone a été localisée assurent les autorités indonésiennes. "Nous sommes en train de chercher les restes de l'appareil", a déclaré le porte-parole de l'agence chargée des recherches, tout en précisant qu'elles se concentreraient entre 30 et 40 mètres de profondeur.