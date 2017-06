Un avion se crashe près de Darois : il y a deux blessés dont un grave

Un petit avion de tourisme s'est crashé ce jeudi après-midi près de l'aérodrome de Darois. A bord, il y avait trois personnes, le pilote et deux passagers. Il y a deux blessés, dont un grave.

Les trois passagers du petit avion de tourisme qui a décollé ce jeudi en fin d'après-midi de l'aérodrome de Darois près de Dijon ont du avoir la peur de leur vie. Peu de temps après avoir quitté la piste de décollage, pour une raison encore indéterminée, l'aéronef a du atterrir d'urgence dans un champ à moins d'un kilomètre de l'aérodrome. Selon les premiers témoignages, l'avion aurait pu être victime d'une panne moteur.

Un blessé grave à l'atterrissage

Les secours et les pompiers sont arrivés sur place très vite. Ils ont retrouvé les trois personnes qui se trouvaient dans un champ près de l'avion, soit le pilote et les deux passagers. Dans l'accident, le pilote, un homme de 55 ans a été gravement blessé. Il a été transporté au CHU de Dijon. Un autre occupant a été plus légèrement touché. Enfin le troisième passager est indemne. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les causes du crashe.