Un avion Volotea obligé d'atterrir d'urgence à Bordeaux à cause d'un manque d'oxygène

L'appareil de la compagnie Volotea reliait ce vendredi matin, Tarbes-Lourdes à Paris Orly. Quelques minutes après le décollage, l'équipage a remarqué une "perte de pressurisation dans la cabine de l'avion", en clair une baisse du niveau d'oxygène dans l'appareil. "Les masques à oxygène sont sortis pour que les personnes puissent continuer de respirer correctement" explique une chargée de communication de la compagnie aérienne. L'avion a donc été obligé d'atterrir d'urgence à l'aéroport de Bordeaux Mérignac. L'atterrissage s'est bien passé et les 122 passagers n'ont pas été blessés. Une assistance personnalisée à tout de même été apportée à tous les passagers : un soutien psychologique et un acheminement terrestre pour rejoindre Paris. Une enquête interne a été mise en place pour déterminer les causes de l'incident. L'appareil reste immobilisé.

