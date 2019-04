Un avis de disparition lancé pour une adolescente de Montpon-Ménestérol

Périgueux, France

Une adolescente de 17 ans est portée disparue depuis ce lundi 29 avril. Elle est partie de chez elle vers 10 heures et quart pour rejoindre Périgueux et un copain. La gendarmerie l'a inscrite au fichier des personnes recherchées mais affirme que l'adolescente n'est pas en danger.

Sa famille a lancé un avis de recherche sur Facebook avec des photos pour permettre de retrouver la jeune fille.

La jeune fille mesure 1 mètre 66 et pèse une quarantaine de kilos. A son départ de Montpon-Ménestérol, elle portait un leggings bleu et blanc, un bombers, et une casquette de couleur bordeaux avec écrit New York.