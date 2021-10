La police de Saint-Étienne lance un appel à témoins pour retrouver un jeune homme de 14 ans

La Police nationale de la Loire lance un avis de recherche pour disparition inquiétante. Un jeune homme de 14 ans aux cheveux noirs et courts a disparu de son domicile dimanche matin dans le quartier de Tarentaize à Saint-Étienne. Il portait une veste bleue et des baskets bleues quand il est parti.

La Police de Saint-Étienne lance un avis de recherche pour disparition inquiétante. Daryl Kheniche, 14 ans, a quitté son domicile dimanche matin dans le quartier de Tarentaize à Saint-Étienne et n'est pas rentré chez lui. Il pourrait avoir fugué.

Le jeune stéphanois fait plus vieux que son âge. Il a les cheveux noirs et courts, les yeux marrons et mesure environ 1,80 mètre. Au moment de sa disparition, il portait une veste bleue de marque Queshua et des baskets bleues turquoises. Le jeune homme pourrait se déplacer dans les transports en commun de la ville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si vous avez des informations, il faut contacter le commissariat de Saint-Étienne au 04 77 43 28 73.