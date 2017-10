Un avis de recherche lancé par la gendarmerie de Dieppe pour retrouver une femme âgée disparue

La gendarmerie de Dieppe a lancé un avis de recherche pour retrouver une femme de 80 ans, disparue de son domicile situé à Eu dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 octobre.

Cette femme de 80 ans, souffrant de troubles de la mémoire, mesure environ 1m60 et porte des lunettes. Au moment où elle a quitté son domicile, sans doute à pied et sans son sac à main, elle devait porter une paire de chaussures noires, un pantalon noir et une veste beige.

Si vous apercevez ou avez aperçu cette personne, ou si vous avez toute information utile pour la retrouver, contactez la gendarmerie du Tréport au 02.35.86.14.66.

Pour retrouver plus d'informations sur l'avis de recherche lancé par la gendarmerie, suivez ce lien : https://www.facebook.com/gendarmerie.de.seine.maritime/photos/pcb.2009701982632112/2009701862632124/?type=3&theater