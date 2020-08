Un avis de recherche lancé pour retrouver un homme de 77 ans à Thonon

Un avis de recherche est lancé pour retrouver François, 77 ans, disparu depuis le mardi 04 août. Souffrant d'une déficience mentale, il est placé dans un centre médico-psychologique des hôpitaux du Léman à Thonon. Selon la police, l'homme n'est pas dangereux pour lui-même ni pour les autres mais sans son traitement, il peut faire des malaises.

De corpulence normale, il mesure 1 mètre 60, a les yeux bleus, les cheveux gris et portait au moment de sa disparition un survêtement, un pull bleu marine et des baskets noires. Selon la police de Thonon, l'homme est susceptible d'être dans le centre-ville et dans son ancien quartier, Vongy. Il a été vu pour la dernière fois avenue d'Evian.