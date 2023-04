Un avis de recherche lancé pour retrouver une skieuse disparue dans la vallée du Haut-Bréda

Aurélie Dutertre portait une parka bleue, un pantalon gris et un gros sac à dos noir. Blonde, elle mesure 1m68, et porte un Détecteur de Victimes d'Avalanche.

La CRS Alpes de Grenoble lance un avis de disparition inquiétante ce samedi 15 avril pour une skieuse du basin grenoblois, partie mercredi pour trois jours de randonnée en autonomie dans la vallée du Haut Bréda. Au départ du Fond de France, elle devait rejoindre le refuge des Sept-Laux mercredi soir, d'où elle a donné ses dernières nouvelles. Puis rejoindre, via le col de Mouchillon, le refuge de la Combe-Madame où elle n'est semble-t-il jamais arrivée, avant de redescendre dans la journée de vendredi.

Les conditions météorologiques compliquent fortement les recherches menées par la CRS Alpes qui lance donc cet appel à témoins. Aurélie Dutertre, 46 ans, portait une veste bleue, un pantalon gris et un gros sac à dos noir. Elle mesure 1m68, a des cheveux blonds et yeux marrons, et est équipée du Détecteur de Victimes d'Avalanche (DVA). Les personnes susceptibles d'avoir croisé sa route sont invitées à joindre les policiers de la CRS Alpes au 04.76.84.70.46.