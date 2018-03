Aix-en-Provence, France

Patrice Reviron, avocat au barreau d'Aix-en-Provence lance une bouteille à la mer sur les réseaux sociaux. Lundi, il publie sur Twitter une photo d'un bouchon rouge et lance un appel aux internautes : "Identifier l'origine de ce bouchon (retrouvé en 2010) et son usage pourrait sauver un innocent empêtré dans un dossier criminel. Pouvez-vous m'aider à avancer?"

Placé sous scellé, cet objet banal, constitue l’une des pièces centrales d’une affaire criminelle datant de 2010, explique Patrice Reviron : "C'est un élément à charge dans le dossier et si quelqu'un identifie très clairement ce bouchon je pourrai peut-être innocenter mon client." L'enquête sur cette affaire de 2010 étant terminée, les recherches sur l'origine de ce bouchon, aujourd'hui sous scellé, sont interrompues. Cet appel lancé sur les réseaux sociaux constitue donc une dernière carte pour l'avocat aixois.

Un appel partagé près de 3 000 fois sur Twitter

Appel à tous sur Twitter. Identifier l'origine de ce bouchon (retrouvé en 2010) et son usage pourrait sauver un innocent empêtré dans un dossier criminel. Pouvez-vous m'aider à avancer? Merci de RT pic.twitter.com/iimeyPyDMh — Patrice Reviron (@PatriceReviron) March 5, 2018

Depuis son appel à l'aide a été partagé près de 3 000 fois sur Twitter et des centaines d'internautes ont commenté sa publication en postant des photos de bouchon similaire. Et si c'était celui d'une "brique de crème fraîche liquide"? Ou "celui d'un jerricane"? D'un "pot à prélèvement urinaire"? Certains internautes partagent leur connaissance en matière de bouchon, comme Charles qui travaille dans l'emballage : "Le fait qu'il n'y ait pas de joint mais qu'il soit auto-jointant indique que le produit pouvait ne pas être liquide (graine ou pâte. ..). Il est rare de coupler un liquide avec un bouchon AJ car l'étanchéité n'est pas terrible."

ça fait un peu bouchon pour jerrican https://t.co/16j8io6NEH — Jeremy Gaultier (@jeremygaultier) March 5, 2018

Ça ressemble à un bouchon de pot à prélèvement urinaire https://t.co/rEirDWSIol — BOISIER Isabelle (@isabelleboisier) March 5, 2018

Les internautes aimeraient avoir plus d'indices pour résoudre cette énigme mais Patrice Reviron reste évasif. On sait que l'objet a été retrouvé : "Sur le sol" et que "le bouchon a été déplacé". L'avocat donne aussi comme détails en réponses aux internautes qu'il ne présentait _"_pas de trace du produit" et "aucun logo". On connait les dimensions, diamètre : 4,2 centimètres et hauteur : 1,48 cm. L'avocat ne souhaite pas donner plus de précisions sur l'affaire en question.