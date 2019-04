Un avocat belfortain condamné à trois mois de prison avec sursis

Montbéliard, France

Un ex-bâtonnier de Belfort comparaissait devant le tribunal correctionnel de Montbéliard ce lundi pour un excès de vitesse caractérisé. Il y a un peu moins d'un an, le 22 mars 2018, maître Alain Dreyfus-Schmidt, 56 ans, avait été contrôlé à 168 km/h sur une portion de l'autoroute A36, limitée à 110 km/h, à hauteur de la commune d'Arbouans dans le Doubs.

Au moment des faits, l'avocat avait refusé de se soumettre à un contrôle stupéfiants. Les gendarmes ont donc réalisé sous contrainte un test salivaire qui avait relevé des traces de cocaïne et de cannabis.

Du Tramadol et un baiser au cannabis

L'avocat avait réclamé un dépaysement de l'affaire en dehors de la Franche-Comté. Ce qu'il n'a pas obtenu. C'est peut-être pour cette raison qu'il n'a pas jugé utile de se présenter à l'audience de Montbéliard. Concernant la suspicion de cocaïne et de cannabis, maître Dreyfus-Schmidt a une explication pour chacune de ces deux traces. Juste avant le contrôle, il affirme avoir embrassé une jeune femme qui avait consommé du cannabis. Et pour la cocaïne, il explique, ordonnance à l'appui, avoir été sous traitement au Tramadol qui peut faire illusion.

Trois mois de prison avec sursis et six mois de suspension de permis.

Ses explications n'ont, semble-t-il, pas convaincu le tribunal qui a suivi les réquisitions du procureur et condamné monsieur Dreyfus-Schmidt à trois mois de prison avec sursis, 500 euros d'amende et six mois de suspension de permis.

Alain Dreyfus-Schmidt a aussitôt fait savoir qu'il interjetait appel. Un appel suspensif qui lui permet dans l’intervalle de conserver ses points sur le permis de conduire.