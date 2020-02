"La justice est à la dérive et trop violente", un avocat dénonce les décisions de placement d'enfants

Michel Amas, avocat au barreau de Marseille défend aujourd'hui plus de 900 dossiers de placement d'enfants. Il dénonce des décisions "ubuesques", et parle d'une justice qui déraille.Il veut faire changer la loi.

Marseille, France

Ses mots sont forts quand il parle de la justice. "Elle déraille" dit Michel Amas, avocat au barreau de Marseille qui parle de décisions parfois "ubuesque" dans le placement des enfants. Maître Michel Amas tape une nouvelle fois du poing sur la table pour faire changer les choses, pour faire changer la loi.

La justice en général n'a pas de moyens et la justice des mineurs en a encore moins. Autant au pénal quand on va défendre un assassin ou un terroriste on a des armes, autant on n'a pas prévu du tout d'armes et de moyens de défense pour les parents. Ils ne peuvent rien faire.

Maître Michel Amas peut en parler pendant des heures lui qui défend aujourd'hui plus de 900 dossiers de placement d'enfants. Ce qu'il appelle des "situations ubuesques", c'est par exemple le cas d'une maman dont le fils est placé dans une famille d'accueil en région parisienne proche du père, un homme radicalisé, accusé de violences conjugales. La maman qui vit en Provence est dans l'incapacité physique de se mettre en région parisienne aujourd'hui. Elle ne peut plus voir son petit garçon de 4 ans, elle doit se contenter de 5 à 10 minutes au téléphone, sous la surveillance d'un éducateur.

Le magistrat n'a aucune obligation de répondre aux demandes des avocats et en plus il est écrasé par un nombre de demandes monumentales. On ne prend plus le temps pour étudier la situation des familles. Les décisions sont prises dans des conditions inacceptables. Cette justice est à la dérive totalement.

Changer la loi

C'est pour toutes ces raisons que Michel Amas veut que la loi change. Il veut tout simplement comme il dit : "que les avocats puissent demander des actes et que le magistrat réponde et qu'on nous communique le dossier au moins un mois avant".

Quand on arrive à l'audience souvent on nous donne le rapport, l'autre jour c'était 76 pages comme ça à lire en deux minutes. L'avocat doit lire en deux minutes et doit assurer la défense. Comment en deux minutes je peux faire venir un test pour dire que le père n'est pas alcoolique ou les notes de l'enfant pour dire qu'il travaille bien à l'école. ?

L'avocat plaide aussi pour une proposition de loi qui séparerait les juges pour enfants en deux activités, ceux pour les mineurs délinquants et ceux en charge véritablement des enfants victimes de conflits parentaux.