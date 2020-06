Le Conseil d'Etat doit examiner ce jeudi la requête d'un avocat nancéien. Christophe Sgro conteste le décret gouvernemental interdisant toute manifestation de plus de 10 personnes.

Un avocat nancéien conteste devant le Conseil d'Etat l'interdiction de manifester à plus de 10 personnes

L'enjeu n'est autre, selon lui, que de pouvoir manifester ses opinions en France. Un avocat nancéien, Christophe Sgro, ainsi que plusieurs organisations syndicales déposent une requête devant le Conseil d'Etat. Ils demandent la suspension du décret gouvernemental qui interdit toute manifestation de plus de dix personnes durant la crise sanitaire.

Examen de la requête en référé

La requête doit être examinée en référé ce jeudi 11 juin. A l'origine de cette démarche, un constat : "Fin mai, devant le commissariat de police de Nancy, boulevard Lobau, des militants s'étaient réunis pour soutenir certains de leurs camarades qui étaient interrogés [suite au blocage du dépot de bus Keolis en janvier lors des manifestations contre la réforme des retraites, NDLR]. Et ils ont été sanctionnés, ils ont pris une contravention de 135€ chacun sur le fondement de ces rassemblements interdits alors même qu'ils portaient un masque et respectaient les gestes barrières", explique l'avocat.

Il n'y avait aucun risque sanitaire caractérisé. Pas plus que ce que vous voyez dans la rue ou dans un supermarché !

Me Sgro insiste : "L'enjeu est immense, il est de permettre à chacun d'exprimer ses idées et ses opinions en France, ce qui n'est plus le cas. Il suffit d'imaginer 5 minutes ce que serait le monde s'il n'y avait pas la liberté de manifester. Ça veut dire en France pas de 1789, pas de congés payés. Donc c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement important."

La décision du Conseil d'Etat suite à cette requête est attendue ce vendredi ou en début de semaine prochaine.