Un avocat spinalien placé en garde à vue lors de la manifestation des Gilets jaunes à Nancy

Nancy, France

Une garde à vue peu ordinaire lors de la manifestation des Gilets jaunes à Nancy ce samedi 12 janvier. Un avocat d'Epinal a été interpellé place de la République et placé en garde à vue plusieurs heures pour incitation à la rébellion en marge de ce rassemblement non déclaré et donc illégal.

Incitation à la rébellion ?

Selon le Procureur de la République de Nancy, François Pérain, cet avocat, "extérieur au rassemblement" aurait incité les Gilets jaunes présents à "rompre le cordon de sécurité" formé par les forces de l'ordre et à quitter les lieux, estimant que la manoeuvre des policiers était illégale. Une version contestée par l'avocat spinalien au cours de sa garde à vue dans les locaux de la police à Nancy, boulevard Lobau. Une garde à vue qui s'est achevée vers 19 heures. Au parquet désormais d'étudier le dossier et de prendre une décision sur la suite à donner à cette affaire.

Deux mineurs ont aussi été interpellés pour outrage et rébellion. Inconnus de la justice, ils sont convoqués pour suivre un stage de civisme.