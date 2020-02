Un avocat toulousain défend des familles victimes d'un macabre scandale

Situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, ce centre anatomique est fermé administrativement depuis que L'Express a révélé le 26 novembre 2019 l'existence d'un vrai "charnier" de corps légués à la science. Un avocat toulousain, Maître Frédéric Douchez, défend une vingtaine de familles dans ce scandale.

"C'est un scandale unique dans les annales de la médecine [...] ce qui s'est passé à Paris s'est passé uniquement à Paris" — Me Frédéric Douchez

Cet article paru fin novembre dénonçait les "conditions indécentes" de conservation de dépouilles de "milliers de personnes ayant fait don de leur corps à la science", évoquant notamment des dépouilles putréfiées, rongées par les souris. A la suite de cet article, une enquête a été ouverte par le pôle santé publique du parquet de Paris et confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP). 24 plaintes ont été déposées.

Ces familles ressentent l'horreur [...] on laissait pourrir les corps" — Me Frédéric Douchez

Me Frédéric Douchez parle d'un "scandale unique dans les annales de la médecine" et assure que ces faits duraient depuis des années. Les familles qui ont porté plainte souhaitent qu'une information judiciaire soit ouverte et qu'un magistrat instructeur soit désigné.