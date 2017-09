Des avocats toulousains lancent des actions collectives pour accompagner en justice les malades sous Levothyrox

Un avocat toulousain lance un site internet pour proposer aux malades qui souffrent d'effets secondaires du Levothyrox nouvelle formule de saisir la justice pour se voir reconnaître leurs préjudices. Il n'est pas le seul à tenter de rassembler les plaignants dans la région de Toulouse.

Une cinquantaine de patients ont déjà porté plainte contre X, en France, pour "mise en danger de la vie d'autrui", "tromperie" et "non assistance à personne en danger". A Toulouse et dans notre région, les malades qui se plaignent des effets secondaires du Levothyrox sont aussi nombreux et l'avocat toulousain Christophe Lèguevaques leur propose une action collective en justice pour défendre leurs intérêts.

Depuis le départ, le laboratoire Merck connaissait les risques de son produit et n'a pas informé les malades.

Selon lui, les malades qui sont normalement obligés de prendre ce médicament tous les jours n'ont pas reçu l'information qui aurait été nécessaire pour les informer des risques. "La loi a été violée" et il veut donc demander au juge civil une indemnisation sur deux postes de préjudices : le défaut d'information et le préjudice d'angoisse.

Vous êtes obligés de prendre ce médicament et ce médicament vous rend malade donc vous avez le choix entre continuer de le prendre ou arrêter de le prendre et cela vous place dans une situation où vous vous demandez comment vous allez faire

Christophe Lèguevaques et certains de ses confrères lancent un site Internet, ce mardi après-midi, et une page Facebook pour recenser les malades qui souhaitent saisir la justice et leur expliquer leurs démarches. Ils envisageront peut-être une action pénale, dans un second temps.

Son confrère Me Denis Benayoun, spécialiste du droit de la santé, a quant à lui été contacté par une association qui regroupe entre 80 et 100 malades. Une réunion est organisée cette semaine pour organiser des expertises médicales.

Au niveau pénal, ils peuvent obtenir la mise en examen du laboratoire pour "mise en danger de la vie d'autrui", avec un éventuel procès pénal. Et plus rapidement, au civil, les victimes peuvent espérer une reconnaissance du préjudice et une indemnisation. — Me Denis Benayoun

Beaucoup de malades ont trouvé des parades depuis que le Lévothyrox, ancienne formule n'est plus en vente. Corinne s'est fait retirer la glande thyroide il y a 25 ans, elle n'a pas supporté les effets secondaires de la nouvelle formule du médicament. Grâce à un ami médecin, elle parvient à se procurer des gouttes, le L-Thyroxine, réservées normalement aux enfants, et fabriquées par un laboratoire français Serb.



Je ne comprends pas pourquoi on ne nous laisse pas prendre ces gouttes. Le laboratoire Serba dit qu'il était prêt à en fabriquer davantage. En plus, elles coûtent moins cher que le Lévothyrox — Corinne, une plaignante toulousaine

La mère de Corinne est elle aussi malade. Elle ne veut pas de la nouvelle formule. Depuis juillet, elle s'est déjà rendue deux fois en Espagne, dans le Val d'Aran pour se procurer l'ancienne formule, avec une ordonnance française.

