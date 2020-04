Un balcon s'effondre sur un autre dans un immeuble de Sotteville-lès-Rouen

Il n'y avait personne sur les balcons qui se sont effondrés l'un sur l'autre ce lundi 20 avril 2020 dans l'après-midi à Sotteville-lès-Rouen dans l'agglomération rouennaise. Aucun blessé n'est à déplorer alors qu'un balcon du 2e étage de cet immeuble situé rue Lucien Bonnafé à Sotteville s'est effondré sur le balcon du 1er. Les balcons des autres logements sont désormais interdits d'accès et doivent être étayés dans les jours à venir.

L'immeuble date de 2008 donc on imagine mal que l'ancienneté de la construction soit en cause. La photo des balcons effondrés publiée par nos confrères de 76Actu laisse cependant mesurer combien les conséquences de cet incident auraient pu être plus graves.

En mai 2018 à Yvetot, en Seine-Maritime, l'effondrement d'un balcon avait blessé grièvement deux personnes. Un accident similaire avait fait quatre morts et une quinzaine de blessés à Angers dans le Maine-et-Loire en octobre 2016.