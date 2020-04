Un bar clandestin à Bléré, des diners entre amis : déjà 1 200 PV pour non-confinement en Indre-et-Loire

Depuis le début du confinement, les gendarmes et les policiers d'Indre-et-Loire ont déjà procédé à 44 000 contrôles. Au dernier décompte, le 31 mars au soir, 1 190 procès-verbaux avaient été dressés pour défaut d'attestation ou pour être sorti sans raison valable.

La préfète d'Indre-et-Loire souligne qu'il y a un problème récurrent à faire respecter le confinement dans certains quartiers sensibles : "Nous avons des infractions...en continu, j'allais dire, dans les quartiers où le respect de la loi est toujours plus difficile qu'ailleurs." Corinne Orzéchowski souligne aussi qu'il y a encore trop de gens qui font du footing ou qui se promènent autour de lieu comme par exemple le lac des Bretonnières, à Joué-les-Tours et Ballan-Miré, ou des contrôles ont eu lieu mardi 31 mars.

Des gens n'ont toujours pas compris qu'on ne peut plus aller diner chez des amis

"Nous avons aussi eu beaucoup d'infractions le samedi soir" explique la Préfète. "Les gens n'ont toujours pas compris qu'on ne peut plus aller diner chez des amis donc nous avons eu beaucoup de sorties le samedi soir et donc beaucoup de verbalisations".

Et puis il y a des choses encore plus étonnantes, voire carrément surréalistes compte tenu du contexte sanitaire : "La gendarmerie a trouvé un café clandestin, à Bléré. A un instant T, vous aviez dans ce café le patron et les clients. Le bar était ouvert, évidemment tout le monde a été verbalisé et je regarde comment taper encore un peu plus fort sur ce bar clandestin". Sur leur page facebook, les gendarmes d'Indre-et-Loire précise qu'ils ont verbalisé la patronne et six clients, entrés dans le bar par une porte sur le coté de l'établissement.

Le montant de l'amende pour non-respect du confinement est de 135 euros. En cas de récidive dans les deux semaines, le montant du deuxième P.V est de 200 euros.