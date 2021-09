Un bar de Joué-lès-Tours fermé administrativement pour non respect du pass sanitaire

230 établissements ont été contrôlés par les forces de l'ordre en Indre-et-Loire depuis la mise en vigueur du pass sanitaire dans les bars et restaurants, affirme ce mercredi la préfecture. Seuls quatre établissements ont été mis en demeure et l'un de ces établissements - le Pénalty à Joué-lès-Tours - a reçu un arrêté de fermeture administrative d'une semaine pour non respect des règles de contrôle, et ce à plusieurs reprises.

La préfète d'Indre-et-Loire assure qu'il s'agit de "négligences", car aucun établissement ne revendique son opposition au pass sanitaire, comme il peut en exister ailleurs en France.