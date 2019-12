Un bar-karaoké du Mans braqué pour la troisième fois en un an et demi

Le Mans, France

Le patron du bar - karaoké "Les Docks" situé en bord de Sarthe, au Mans, porte une minerve. Il boîte. Richard Gallais a passé 24 heures à l'hôpital après le nouveau braquage de son établissement le mardi 3 décembre 2019, au moment de sa fermeture. Sous le choc, la gérant raconte : "Les derniers clients venaient de partir. Trois individus ont tiré sur la porte comme des fous. Ils étaient gantés. Ils portaient des écharpes autour du visage pour qu'on ne les reconnaissent pas. Ils m'ont roué de coups et m'ont amené jusqu'à la caisse. Ils m'ont demandé de l'ouvrir et ils se sont servis. Puis ils ont cassé des verres à l'arrière du bar avec leurs matraques et m'ont redonné des coups avant de partir".

Une enquête ouverte

Le patron qui souffre des cervicales et du genou a réussi à joindre les policiers qui, souligne-t-il, sont arrivés rapidement. "Ils sont vraiment très actifs et m'accompagnent dans les démarches. Ils ont même appelé pour prendre de mes nouvelles". Le gérant des Docks a porté plainte. La police a ouvert une enquête. Elle précise qu'il ne s'agit toutefois pas d'un braquage au sens strict puisque aucune arme n'a été utilisée. "Pour l'instant ça va. Nous verrons bien lundi pour la réouverture", confie le gérant de ce bar dansant qui fait aussi karaoké et billard.

Le gérant des Docks reçoit un important soutien sur les réseaux sociaux - Copie post Facebook

Le braquage de trop

Cette attaque est la troisième en un an et demi. Les deux premières fois, le ou les malfaiteurs avaient sortis une arme. Depuis ce temps-là, Richard Gallais travaille avec la boule au ventre : "Dès que la porte s'ouvre, j'ai peur. Je ne fais plus confiance au client que je ne connais pas. Je me demande ce qu'il vient faire : est-ce qu'il vient prendre un verre ou est-ce qu'il vient me braquer?" Le gérant se demande encore pourquoi les trois malfaiteurs s'en sont pris à son établissement le mardi 3 décembre : "Il n'y a pas beaucoup d'argent. Les règlements se font surtout en carte bancaire". Le patron confie sa lassitude et son agacement : "On se tue au travail pour se faire voler 500€. C'est complètement ridicule. On est là pour recevoir les clients, que tout le monde s'amuse. Pas pour se faire taper dessus. J'en ai marre de me défoncer au travail et qu'en une soirée, on vienne me braquer. Je n'arrive pas à comprendre".

Bientôt des caméras de surveillance

Pour prévenir autant que possible toute récidive, Richard Gallais a décidé l'installation de quatre ou cinq caméras dans son établissement "Les Docks". Il en est persuadé : "A partir du moment où il sera surveillé, je pense que nous aurons moins de soucis. Je ne l'ai pas fait après le deuxième braquage mais là, je le fais, car je n'en peux plus".