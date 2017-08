Un barbecue sauvage probablement à l'origine de l'incendie dans les gorges du Gardon

Trente hectares de garrigue ont été détruits par un incendie dimanche soir près de Collias, dans les gorges du Gardon. Un incendie qui pourrait être dû à un barbecue sauvage allumé sur les berges malgré l'interdiction.

C'est comme une grosse verrue grise sur un écrin de verdure. Trente hectares de cendres et de troncs calcinés qui dominent le Gardon. Le feu qui a éclaté dans la soirée de dimanche est parti des berges.

Pour le maire de Collias, Benoit Garrec, l'origine du sinistre ne fait donc pratiquement pas de doute. "Il s'agit sûrement d'un mégot ou plus probablement d'un barbecue. Des feux sauvages j'en vois tous les jours, malgré l'interdiction".

Sur le bord du Gardon personne ne reconnait bien sûr faire ces barbecues le soir. Julie vient d'Arles chaque année avec ses copains. "Non, non, assure t-elle, on n'en fait jamais. On connaît les risques, on est très respectueux de l'environnement". A cent mètres de là Lionel répare des canoë-kayak. "Oui, le soir on voit parfois des lueurs au bord du Gardon, avoue t-il. Ca peut arriver que ça soit des barbecues".

Benoit Garrec souhaite depuis longtemps la mise en place de gardes verts sur le secteur mais il n'a pas encore réussi à trouver les aides nécessaires pour le faire. Il compte, à l'occasion de cet incendie, reprendre son bâton de pélerin.