Un basketteur américain pour le BBBD

Boulazac, France

C'est la deuxième recrue annoncée par le BBD, après Kévin Harley en provenance de Poitiers. Ryan Pearson était depuis deux saisons un élément majeur de l’effectif de la JDA Dijon, après une année au Mans. La saison dernière, le basketteur US de 29 ans a marqué en moyenne 13 points, avec un peu plus de 50 % de réussite aux tirs, 3.1 rebonds et 1.7 passes décisives.

Jusqu'alors, le BBD n'avait annoncé que l'arrivée de Kévin Harley, meilleur marqueur de Pro-B l'an dernier à Poitiers, et la prolongation du capitaine Jérôme Sanchez. Rémi Lesca et Jean-Frédéric Morency sont encore sous contrat au BBD pour une saison. Le meneur Kenny Cherry est parti pour Nanterre. Travis Leslie et Nicolas De Jong ont signé à l'Elan Béarnais.