Un basketteur de Metz visé par des injures racistes en plein match à Charleville-Mézières

Ce dimanche 29 janvier dans l’après-midi, à l’Arena de Charleville-Mézières, il reste 2 minutes 30 à jouer dans le 3e quart-temps du match de la 15e journée du championnat de Nationale 2 de basket entre l’Etoile Charleville-Mézières et les Canonniers de Metz. Metz mène 54 à 48 lorsque le Messin Loïc Akono tente une interception et se retrouve à terre avec son adversaire Alexis Auburtin. Des gradins, un spectateur lance : "Relève-toi bonobo !". Des propos que l’on distingue sur la vidéo de la rencontre.

En réaction, Loïc Akono explique, sur Bebasket , s’être adressé au public : "Je vais vers eux en leur disant : « Moi, je suis un bonobo ? »". L’arbitre intervient et menace le joueur d’une faute technique. Le basketteur quitte le parquet, puis rentre au vestiaire.

Sur Instagram, il raconte en vidéo : "C’est la première fois en 20 ans que ça m’arrive (…). Moi, je vais me faire sanctionné parce que je me suis fait insulter de bonobo !".

Des réactions indignées

Sur Twitter, les explications de Loic Akono sont visionnés plus de 830 000 fois en moins de 24 heures et suscitent des réactions indignées. "Force à toi", répond Nicolas Batum, joueur français de NBA. Le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon se dit "profondément choqué" et "souhaite que l’auteur de ces faits inacceptables soit identifié et sanctionné".

Sur le site internet de l’Etoile Charleville-Mézières, l’entraîneur messin réagit : "Je sais que les supporters de Charleville-Mézières n’ont pas du tout cet état d’esprit là, mais notre joueur a été victime d’une personne isolée et apparemment identifiée, qui s’est permis d’avoir des propos racistes. J’espère que le responsable de salle prendra ces faits en considération pour que cela ne se reproduise pas".

Un recours auprès de la Fédération

Contacté par nos soins, Lionel Gocel, vice-président des Canonniers de Metz, indique qu’une réunion se tiendra ce lundi soir avec le joueur pour décider des éventuelles suites à donner. Le club a d’ores et déjà décidé d’écrire à la Fédération pour que l’incident soit mentionné sur la feuille de match, ce que les arbitres auraient refusé, expliquant qu’ils n’avaient pas entendu les propos racistes proférés pendant la rencontre.