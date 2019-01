Un joueur du Nantes Basket Hermine retrouvé mort dans son lit

Nantes, France

Jermaine Marshall a été retrouvé mort ce vendredi midi dans son lit à Nantes. Le basketteur était âgé de 28 ans. La cause du décès est inconnue. Les policiers de la sûreté départementale ont ouvert une enquête.

Ce sont des membres du Nantes Basket Hermine qui ont découvert le corps. Ne voyant pas l'athlète à l'entraînement ce matin, ils se sont inquiétés.

C'était un des meilleurs joueurs du club, un bon vivant, un pilier de l'équipe." - Jean-Luc Cadiot, sous le choc

Sur son site internet, le club dit s'associer "à la douleur de sa famille et de ses proches et leur apporte tout son soutien pour faire face à cette terrible épreuve". Le NBH se voit dans l’incapacité de disputer sa rencontre contre l’ADA Blois le samedi 19 janvier et a demandé à la Ligue Nationale de Basket et à l’ADA Blois de reporter ce match à une date ultérieure.

L'ailier arrière était arrivé à Nantes l'été dernier, après être passé par les Etats-Unis, la Grèce, la Hollande, la Finlande et l'Italie. Mardi dernier, Jermaine Marshall avait été désigné meilleur joueur de la 14e journée de Pro B.

Les joueurs ne sont pas en capacité de jouer." - le président du club, Jean-Luc Cadiot

Le match prévu ce samedi soir à Blois est annulé.