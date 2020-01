Un bateau de l'association de réinsertion du Père Jaouen volé à Marseille

L'Estaque, Marseille, France

Le Rana II a été volé vendredi 24 janvier, dans le port de l'Estaque (Marseille). Ce navire bleu clair, de 15m de long, permet d'accueillir des jeunes en réinsertion. Il est la propriété de l'AJD, "Amis de jeudi dimanche", créée par le Père Jaouen.

Un voilier de 15m, pour faire naviguer les jeunes des quartiers

Un projet, encadré par des bénévoles, décrit sur le site de l'AJD Marseille : "Ce voilier de 15 mètres peut embarquer à son bord 13 personnes, soit 4 membres d’équipage, et 9 passagers-stagiaires, pour des sorties à la journée dans un premier temps, et plus si affinités. Sont conviées à bord : toutes les structures qui accueillent des publics en difficulté scolaire, sociale, en situation de handicap… Mais aussi les lycées ou les écoles qui jugent le projet intéressant pour mobiliser les élèves. Enfants, adolescents, adultes, tout le monde est le bienvenu."

L'association confie à France Bleu : "Ce bateau servait à emmener en mer des jeunes des quartiers de Marseille et de ses environs, grâce aux bénévoles de l'antenne de l'AJD Marseille. Il nous faut le retrouver au plus vite pour continuer cette activité sur place."

Un appel à témoins

Une annonce pour tenter de retrouver le voilier a été largement partagée sur Facebook. Elle lance un appel aux marins qui naviguent en Méditerranée et leur demande de prévenir l'association s'ils aperçoivent le bateau. Selon les premiers éléments, il semblerait que le bateau soit parti vers le Sud ou l'Ouest, puisque le vent était d'Est au moment du vol.

Les personnes qui auraient des informations sont invités à envoyer un message à info@belespoir.com