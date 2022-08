Un bateau de pêche coule au large de Saint-Nazaire, les deux marins secourus

Un navire de pêche de La Turballe a fait naufrage mercredi à l'aube après avoir percuté un cargo au large de Saint-Nazaire. Les deux marins pêcheurs ont été secourus par un autre navire de pêche, ils sont sains et saufs.

Un bateau de pêche immatriculé dans le port de La Turballe a percuté un cargo qui était au mouillage au large de Saint-Nazaire mercredi matin. A 6 heures, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Etel a été alerté par le patron pêcheur du Mondremad. Ce dernier a expliqué qu'il venait d'entrer en collision avec un navire et qu'il y avait une importante voie d'eau sur son bateau. Lui et son matelot ont immédiatement rejoint leur radeau de survie en attendant les secours.

Les deux pêcheurs ont été récupérés par un bateau de pêche du Croisic, le Kiosga, dérouté sur zone puis la vedette de la SNSM du Croisic est arrivée sur place pour prendre en charge les deux hommes. Elles les a ramenées sains et saufs mais choqués jusqu'à leur port d'attache de La Turballe.

L'accident s'est produit à 7,5 milles nautiques de la pointe de Chemoulin, c'est à dire à environ 13 kilomètres de la côte.