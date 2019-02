PHOTOS - Un chalutier de 12 mètres s'échoue aux Sables-d'Olonne, deux marins évacués par hélicoptère

Le bateau de pêche Le Leviathan II s'est échoué sur les rochers en face de la plage des présidents aux Sables-d'Olonne ce lundi matin. Deux marins ont été évacués par l'hélicoptère Dragon 17 de la protection civile, ils sont sains et saufs.

Vendée, France

Un bateau s'est échoué sur des rochers ce lundi 25 février, vers 4 heures du matin, face au lieu-dit "Les Présidents" aux Sables-d'Olonne. Il s'agit du Leviathan II, un chalutier de 12 mètres, échoué à 250 mètres au large de la plage des Sables-d'Olonne.

Une tentative de dégagement prévue ce lundi soir

Deux marins présents à bord ont été secourus par l'hélicoptère Dragon 17 de la protection civile, basé à La Rochelle. Ils sont sains et saufs. Ils ont été pris en charge par les pompiers et les sauveteurs en mer. Les raisons de l'échouage restent pour l'instant, inconnues. La SNSM, les sapeurs-pompiers et l'armateur vont se voir ce lundi, pour envisager un remorquage dans la soirée.