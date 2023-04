Un bateau de pêche se retourne au large de Barfleur, une personne blessée et un disparu

La Marine nationale et la SNSM sont mobilisés pour retrouver le pêcheur disparu au large de Barfleur, ce mercredi 5 avril.

Un bateau de pêche s'est retourné au large de Barfleur, vers 8h30 ce mercredi 5 avril. Deux marins ont pu être repêchés par les secours, dont l'un blessé évacué par hélicoptère. Une troisième personne est toujours portée disparue.

Les secours sont toujours sur place. Le Cross Jobourg a engagé une vedette de la gendarmerie et deux hélicoptères survolent la zone, celui de la sécurité civile du Havre et le Caïman, l'hélicoptère de la Marine nationale parti de la base de Maupertus. Les bateaux de la SNSM de Barfleur et de Saint-Vaast-la-Hougue sont également mobilisés.