Un bateau de plaisance détruit par un incendie cette nuit à Argelès-sur-Mer

Un incendie cette nuit sur un bateau de plaisance, à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Les flammes ont détruit l'embarcation, qui se trouvait en cale sèche, et en ont endommagée une autre. 39 pompiers sont intervenus à 4 heures du matin et ont mis 4 heures à maîtriser l'incendie. Ils sont parvenus à éviter que du carburant ne se déverse et ne pollue la mer, à proximité. Il n'y a pas eu de blessé.