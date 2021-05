Un bâtiment agricole abritant 10 tonnes de nitrate d'ammonium en feu dans le Lot-et-Garonne

L'intervention est particulièrement délicate, et ravive des mauvais souvenirs, vingt ans après l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, le 21 septembre 2001. Une quarantaine de pompiers et des moyens spécifiques aux "risques chimiques" ont été engagés ce lundi 17 mai à Casseneuil (Lot-et-Garonne), pour éteindre l'incendie d'un bâtiment agricole de 3.000 mètres carrés, abritant une réserve de 10 tonnes de nitrate d'ammonium.

L'opération a nécessité un important périmètre de sécurité, selon les pompiers du Lot-et-Garonne, qui intervenaient depuis 18h ce lundi. L'incendie n'a pas fait de blessés mais a partiellement détruit ce bâtiment qui abrite principalement des balles de foin mais aussi ce stockage d'ammonitrates.

La présence de ces matières potentiellement explosives entrant dans la composition de produits phyto-sanitaires a nécessité la mise en place à titre préventif d'un périmètre de sécurité au lieu-dit Tartifume, dans ce secteur rural peu habité, au nord d'Agen, et près de Villeneuve-sur-Lot.

Une substance chimique associée à AZF

"On a fait évacuer la zone sur 500 mètres autour du site. Il n'y a que quatre à cinq fermes autour, cela représente six personnes évacuées et relogées par la mairie de Casseneuil", a précisé à l'Agence France Presse le lieutenant-colonel des pompiers Patrick Aygalenq. En outre, "dans une zone de contrôle située entre 500 et 800 m, des accès ont été barrés et les habitants invités à rester chez eux", a ajouté l'officier de communication. Le site a été bouclé dans une "zone d'exclusion" de 200 mètres dans laquelle les pompiers n'entrent que pour des "actions indispensables" comme poser des lances à incendie.

Selon le lieutenant-colonel Aygalenq, de "gros moyens hydrauliques" avec des "milliers de litres d'eau par minute" ont été engagés de manière à faire "baisser fortement la température sur le bâtiment" et prévenir le "risque" d'explosion que représente cette substance chimique associée aux explosions meurtrières d'AZF à Toulouse en septembre 2001 et de Beyrouth début août 2020.