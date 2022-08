Un bâtiment agricole de 600 mètres carré s'embrase à Maison-Feyne, au nord de la Creuse

Les pompiers sont intervenus vers 21h30 ce mercredi 17 août pour un incendie à la sortie de la commune de Maison-Feyne, au lieu-dit du Formier, sur la route menant vers Dun-le-Palestel. Sur place, les secours découvrent un bâtiment agricole en proie aux flammes sur une exploitation.

600 mètres carré brûlés

Le fourrage et les tracteurs présents dans le bâtiment ont tous brûlé. Il n'en reste plus rien selon les pompiers. Quant au propriétaire des lieux, il a été emmené vers l'hôpital le plus proche pour des brûlures sur le corps. Son pronostic vital n'est pas engagé.