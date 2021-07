Un bâtiment agricole de 800m2 ravagé par les flammes dans les Landes

Un hangar a été victime d'un incendie ce mardi matin à Perquie, à l'est de Mont-de-Marsan, dans les Landes. 200 tonnes de paille, du matériel agricole, et les murs en bois du bâtiment sont partis en fumée. Une trentaine de pompiers étaient sur place, au plus fort de l'incendie.