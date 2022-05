Un bâtiment agricole détruit dans un incendie à Baudreix

Un incendie est survenu dimanche soir en Béarn, dans la plaine de Nay, sur la commune de Baudreix. Le feu s'est déclaré sur un bâtiment agricole, situé route de Beuste. L'alerte avait été donnée aux pompiers des Pyrénées-Atlantiques vers 22h30. Dans cet édifice de 100m², il y avait du fourrage et du matériel agricole. Selon les secours, le feu "s'est rapidement propagé à la moitié du bâtiment et à de la végétation environnante". Une quarantaine de vaches ont dû être évacuées avant l'arrivée des pompiers. Des équipes du pays de Nay, de Pontacq et de Pau étaient sur place.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix