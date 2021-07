Un bâtiment agricole en feu dans le sud Manche

Le bâtiment contenait 200 tonnes de foin et six tonnes d'aliments pour bétail

Un hangar agricole de 1000 mètres carrés s'est embrasé ce dimanche peu avant 19 heures sur la commune de Saint-Michel-de-Montjoie, entre Mortain et Vire. Le bâtiment de stockage abritait 200 tonnes de foin et six tonnes d'aliments pour le bétail. Il n'y a pas de risque de propagation à un autre bâtiment. Trois engins incendie et un véhicule porteur d'eau sont sur place.