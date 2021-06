Un bâtiment de l'usine de Nexter Munitions à La Chapelle-Saint-Ursin prend feu

58 pompiers et 29 véhicules sont intervenus pour éteindre les flammes de l'usine Nexter Munitions de la Chapelle Saint Ursin

Une partie de l'usine Nexter Munitions à la Chapelle-Saint-Ursin a pris feu ce vendredi à 13h. L'incendie a été éteint à 14h20 selon la préfecture du Cher, qui évoque "un incendie de produits de traitement de surfaces". Le feu a pris dans la douillerie. Cette partie de l'usine de fabrication de munitions de moyen et de gros calibres pour les blindés et systèmes d'artillerie, classée Seveso, n'utilise pas de produits pyrotechniques.

"Certains de ces process font appel à un peu de chimie" comme "des produits corrosifs", explique la maire de la Chapelle-Saint-Ursin, Yvon Beuchon, tout en excluant tout risque de propagation d'un nuage toxique causé par le dégagement de fumée. Les élèves et le personnel de l'école primaire de Morthomiers ont été brièvement confinés, par mesure de précaution et en application du plan particulier d'intervention (PPI) de ce site industriel sensible. Les relevés atmosphériques réalisés par les pompiers ne révèlent pas de toxicité.

L'incendie a touché environ 200 mètres carrés du bâtiment. 29 véhicules et 58 pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes. Tout le personnel du site de Nexter Munitions, environ 400 personnes, a été évacué par mesure de précaution.