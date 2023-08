Un bâtiment détruit par un incendie au Bourg d'Oisans, les environs évacués à cause de produits inflammables

Un bâtiment abritant un restaurant, un magasin de vélos et deux appartements a été détruit par les flammes ce dimanche 20 aout au Bourg d'Oisans. A cause de la présence de nombreuses bouteilles de gaz, un camping et un lotissement voisins ont été évacués le temps des opérations.