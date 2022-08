Un bâtiment soufflé par une explosion à Cayeux-sur-Mer

Un bâtiment de 40 m² a été entièrement détruit par une explosion ce lundi matin à 7h15 à Cayeux-sur-Mer, allée des Garennes. Il s'agit d'un garage utilisé comme cuisine à proximité de caravanes. Selon le maire de Cayeux-sur-Mer, Jean-Paul Lecomte, trois personnes ont été légèrement blessées.

Le bâtiment a été soufflé, trois personnes légèrement blessées. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le souffle de l'explosion a touché plusieurs habitations aux alentours et des mobil-home du camping. Des tuiles ont été arrachées. Une opération de reconnaissance est en cours dans le camping Les Galets de la Mollière, qui se situe à proximité, pour s'assurer qu'il n'y a pas de victime. Des débris du bâtiment ont été projetés dans le camping par le souffle de l'explosion.

Je crois qu'elles ont une étoile au-dessus de la tête

"C'est un garage qui était aménagé et qui servait plus ou moins de cuisine", raconte le maire de la commune. "Il y a au total six ou sept bouteilles de gaz qui ont été retirées des décombres, en plus de la ou les bouteilles qui ont explosé. Le résultat, c'est que le garage est soufflé, qu'il y a des dégâts à proximité. Il y a trois blessés légers et deux personnes impactées, notamment des personnes qui dormaient à quelques mètres de là. C'est même incroyable : je crois qu'elles ont une étoile au-dessus de la tête parce qu'elles sont un peu choquées, mais indemnes."

Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés. - Jean-Paul Lecomte

Selon les premières constatations effectuées par les pompiers, l'explosion aurait été provoquée par une bouteille de gaz. Cinquante sapeurs-pompiers sont sur place, notamment des équipes spécialisées en sauvetage/déblaiement et des chiens pour rechercher d'éventuelles victimes.