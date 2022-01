Un bâtiment industriel en feu à Marguerittes

Depuis la fin de matinée ce samedi, les sapeurs pompiers du Gard interviennent pour un incendie dans un bâtiment industriel, chemin des Garigottes sur la commune de Marguerittes. Le feu touche un bâtiment de 400m² à structure métallique, contenant des engins de chantiers et divers matériels de maçonnerie.

"Le bâtiment est constitué d’une partie administrative constituées de cinq bureaux et d’une partie garage et stockage de matériel à usage artisanal. Actuellement le feu concerne une alvéole de 80 m². Des bouteilles de gaz et un véhicule soumis à l’incendie accompagnés d’un important dégagement de fumée, et d’un vent violent sur la zone, compliquent les missions et les actions des soldats du feu, précisent les sapeurs-pompiers. Le feu est circonscrit à l’alvéole, il n’y a pas de victime".

Deux fourgons incendie, un engin pompe grande puissance, un engin grande puissance mousse, et une grande échelle sont déployés pour lutter contre le sinistre. La sécurité des sapeurs pompiers est assurée par un soutien sanitaire constitué d’une ambulance eu d’un infirmier des sapeurs pompiers. "L’arrivée très rapide des premiers engins des centres de secours de Marguerittes et de Nîmes et des actions immédiatement engagées ont permis de contenir l’incendie."

Les circonstances de l’incendie sont à ce stade inconnues.