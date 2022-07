L'homme de 27 ans, connu de la justice, est en garde à vue après avoir été arrêté en grand excès de vitesse, sous alcool et stupéfiants, sans assurance, et alors qu'il avait une interdiction judiciaire de conduire.

Un Bayonnais arrêté au volant à 112 km/h au lieu de 50 sans permis, sous alcool, stupéfiants et sans assurance

Un Bayonnais de 27 ans est en garde à vue après avoir été arrêté au volant de sa voiture sur le boulevard d'Aritxage, ce mardi soir, à 112 km/h au lieu de 50. Un très grand excès de vitesse auquel s'ajoute le fait qu'il était : sous alcool, sous stupéfiants, sans permis et sous interdiction judiciaire, même, de conduire. Son véhicule n'était pas non plus assuré.

Multirécidiviste

L'homme, très connu de la justice selon la police de Bayonne et notamment pour avoir déjà conduit sous un fort taux d'alcool et de drogue, doit être présenté au parquet à l'issue de sa garde à vue et risque la prison. Les autorités attendent également de connaître le résultat de sa prise de sang, qui doit confirmer son taux de stupéfiants.