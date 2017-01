Un bayonnais mis en examen pour tentative de meurtre

Un bayonnais mis en examen samedi pour tentative de meurtre. Il est écroué pour avoir poignardé un homme lors d'une dispute.

La bagarre est survenue durant la nuit de jeudi à vendredi dans un appartement du quartier populaire des hauts de sainte Croix dans le nord de Bayonne. Une dispute sur fond d'alcool.

Pour une raison que l'on ignore encore, le locataire de l'appartement se saisit brusquement d'un couteau et porte un coup violent sur l'autre individu en visite chez lui. La victime est gravement blessée. "La lame est passé à quelques millimètres du cœur" précise le procureur adjoint de la république, Marc Mariée. Malgré la gravité du coup, l'homme parvient à quitter l’appartement. Il réussit à alerter les voisins. Ce sont eux qui appellent la police.

Hospitalisé et opéré depuis, les jours de la victime ne sont plus en danger. Son agresseur a été, lui, présenté au parquet de Bayonne. Il est mis en examen pour tentative d'homicide et placé en détention provisoire. Selon le parquet de Bayonne l'individu était déjà connu aussi bien par la justice que par la police.